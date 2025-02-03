استمرار غياب وسام أبو علي بالأهلي قبل مباراة بتروجت

يواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، غيابه عن المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، وذلك بسبب استمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة شد العضلة الخلفية.

سيغيب أبو علي عن مواجهة بتروجت المقررة يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

تفاصيل الإصابة:

تعرض وسام أبو علي لإصابة شد في العضلة الخلفية قبل مواجهة فاركو في الدوري، مما أدى إلى حرمانه من المشاركة في ذلك اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله. كما غاب اللاعب عن مباراتي بيراميدز ومودرن سبورت بسبب نفس الإصابة.

موقف الجهاز الطبي:

رفض الجهاز الطبي للأهلي فكرة استخدام المسكنات لتسريع عودة أبو علي إلى الملاعب، مؤكدًا أن اللاعب ليس جاهزًا للمشاركة في الوقت الحالي.

وأوضح الفريق الطبي أن المجازفة بعودة اللاعب مبكرًا قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة، مما يهدد فترة غيابه لفترة أطول.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت:

يستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في السابعة مساءً. سيخوض الفريق المباراة بدون وسام أبو علي، الذي يُعتبر أحد العناصر المهمة في خط الهجوم.