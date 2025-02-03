قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر قيادة سوريا الجديدة: الوضع لن يبقى هكذا
بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك
تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا
النيابة تستدعي آخر من التقاه .. تطورات مثيرة في تحقيقات وفاة موظف الأوبرا
تكريم عائلة أم كلثوم بـ ماسبيرو في حفل الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق
عبدالعاطي يدعو ولي عهد البحرين إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة
اجتماع طارئ بـ الجامعة العربية لدعم الأونروا
عبد اللطيف يبحث سبل دمج مهارات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية
الزراعة: تعزيز انسياب حركة صادرات المحاصيل المصرية إلى الكويت
الصحة الفلسطينية: 47 ألفًا و500 شهيد في العدوان على غزة
شعار عودة ماسبيرو يضيء برج القاهرة أثناء احتفالية ذكرى رحيل أم كلثوم
الرئاسة التركية تعلن عن زيارة الشرع إلى أنقرة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استمرار غياب وسام أبو علي بالأهلي قبل مباراة بتروجت

وسام أبو على
وسام أبو على
حمزة شعيب

يواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، غيابه عن المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، وذلك بسبب استمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة شد العضلة الخلفية

سيغيب أبو علي عن مواجهة بتروجت المقررة يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

تفاصيل الإصابة:

تعرض وسام أبو علي لإصابة شد في العضلة الخلفية قبل مواجهة فاركو في الدوري، مما أدى إلى حرمانه من المشاركة في ذلك اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله. كما غاب اللاعب عن مباراتي بيراميدز ومودرن سبورت بسبب نفس الإصابة.

موقف الجهاز الطبي:

رفض الجهاز الطبي للأهلي فكرة استخدام المسكنات لتسريع عودة أبو علي إلى الملاعب، مؤكدًا أن اللاعب ليس جاهزًا للمشاركة في الوقت الحالي. 

وأوضح الفريق الطبي أن المجازفة بعودة اللاعب مبكرًا قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة، مما يهدد فترة غيابه لفترة أطول.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت:

يستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في السابعة مساءً. سيخوض الفريق المباراة بدون وسام أبو علي، الذي يُعتبر أحد العناصر المهمة في خط الهجوم.

بتروجيت وسام أبو علي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

احمد سليمان

مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

قبل التمرين الرياضى بنصف ساعه.. تعرف على أفضل سناك

تعرف على أفضل "وجبة خفيفة" قبل التمرين الرياضي بنصف ساعة

تسريحات شعر

تسريحات تسبب تساقط الشعر .. ابتعدي عنها

طريقة عمل صينية السمك البلطى بالبطاطس المشوى بالفرن ..

طريقة عمل صينية السمك البلطى بالبطاطس المشوى بالفرن

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان روبي تثير السوشيال ميديا

روبي
روبي
روبي

مهرجان الإسماعيلية .. التفاصيل الكاملة للدورة 26 المهداة إلى علي الغزولي

هالة جلال
هالة جلال
هالة جلال

بحبات اللؤلؤ.. مايا دياب بفستان أبيض قصير يثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم

رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم
رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم
رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم

فيديو

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

نهال عنبر

الحجاب مش تدين ولبست بدلة رقص.. نهال عنبر تكشف سرا أخفته 4 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد