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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تكرم 100 متعافٍ من الإدمان وتحفزهم على الاستمرار

تكريم المتعافين من الادمان
تكريم المتعافين من الادمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، 100 متعافٍ من تعاطي المواد المخدرة من أبناء المناطق المطورة، وذلك بعد استكمالهم كافة الخدمات العلاجية المجانية وفقًا للمعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق.

جاء هذا التكريم خلال فعالية نظّمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، للإعلان عن نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة.

كما كرّمت الوزيرة شركاء النجاح من الجهات الحكومية والمجتمع المدني تقديرًا لدورهم في دعم جهود الصندوق.

شهد الحفل حضور كل من الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى جانب السيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها على أهمية استمرار دعم المتعافين لضمان اندماجهم في المجتمع وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات، مشددة على أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لضمان تعافٍ مستدام وحياة كريمة لهم.

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