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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"قصور الثقافة" تنظم مهرجان "أم كلثوم للموسيقى والغناء" احتفالًا بكوكب الشرق

أم كلثوم
أم كلثوم
أ ش أ

"أم كلثوم" ظاهرة فنية فريدة في تاريخ الغناء العربي؛ لما لها من تاريخ حافل يشهد على مسيرة صعودها إلى قمة الهرم الغنائي بجميع أنحاء العالم العربي، حيث تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان "أم كلثوم للموسيقى والغناء" الذي يمتد طوال فبراير الجاري ليشمل مختلف المحافظات؛ إحياءً لتراث كوكب الشرق وتكريمًا لمكانتها الفريدة في تاريخ الموسيقى العربية.


وتنطلق أولى فعاليات المهرجان من قرية "طماي الزهايرة" بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس "أم كلثوم"، حيث يُفتتح المهرجان ببرنامج ثري ومتعدد الفعاليات، يهدف لتعريف الأجيال الجديدة بمسيرة الفنانة الراحلة وتأثيرها في المشهد الموسيقي العربي.


وتبدأ فعاليات المهرجان بعرض فيلم تسجيلي يوثّق محطات حياتها وإنجازاتها الفنية، يتبعه "ورشة حكي" حول حياتها ومسيرتها الغنائية، تتناول كيف تحولت من طفلة ريفية بسيطة إلى أسطورة موسيقية خالدة.


كما يتضمن المهرجان معرضًا فنيًا يضم بورتريهات ولوحات تصور "أم كلثوم" بمراحل مختلفة من حياتها، إضافة إلى "ركن خاص" بأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة التي تتناول سيرة كوكب الشرق من جوانب متعددة سواء من خلال الكتب النقدية أو الدراسات الموسيقية.


كما تستضيف الفعاليات حفلات غنائية تقدمها "فرقة المنصورة للموسيقى العربية"، حيث ستؤدي مجموعة مختارة من أشهر أغاني كوكب الشرق، تليها عروض فنية متنوعة لفرق الفنون الشعبية تعكس البيئة الثقافية التي نشأت فيها "أم كلثوم" وتأثرت بها.


وفعاليات مهرجان "أم كلثوم" لا تتوقف عند محافظة الدقهلية فحسب بل تمتد إلى مختلف المحافظات، حيث تنظم هيئة قصور الثقافة سلسلة من العروض الموسيقية خلال فبراير الجاري، ففي كفر الشيخ ستقدم "فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية" عرضًا فنيًا يعيد إحياء "روائع أم كلثوم"، وفي الغربية ستقدم "فرقة طنطا للموسيقى العربية" عرضًا خاصًا بمركز طنطا الثقافي.


وفي قنا تقدم "فرقة قنا للموسيقى العربية" حفلًا مميزًا في "قصر ثقافة قنا"؛ وفي البحيرة تحيي فرقة "كفر الدوار للموسيقى العربية" حفلًا غدًا /الثلاثاء/، وفي المنوفية ستقدم فرقة "المنوفية للموسيقى العربية" عرضًا مميزًا بمسرح قصر ثقافة شبين الكوم بعد غد /الأربعاء/، أما في الإسكندرية ستقدم "فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية" حفلاً مميزًا على أحد مسارحها الشهيرة.


وتتوالى الفعاليات في صعيد مصر، حيث تستقبل مسارح محافظات (أسيوط، والمنيا، والوادي الجديد وسوهاج) عروضًا موسيقية خلال الفترة (8 - 11) فبراير الجاري، بينما تستضيف مدينة المحلة الكبرى حفلًا موسيقيًا ضخمًا لفرقة "غزل المحلة للموسيقى العربية" على مسرح 23 يوليو في 10 فبراير الجاري.


وفي السياق، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتميزة خلال فبراير الجاري تشمل عروضًا موسيقية وندوات فكرية وورشًا فنية بمختلف المواقع الثقافية بالقاهرة والإسكندرية؛ بهدف استعادة "روح أم كلثوم" وتعريف الأجيال الجديدة بإبداعها الفني الخالد.


وتبدأ هذه الفعاليات في "متحف نجيب محفوظ" من خلال عرض وثائقي بعنوان "أم كلثوم..معنى ومغنى" والذي يستمر لمدة أسبوع، ويعقبه حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين؛ وذلك احتفاءً بالعدد التذكاري من مجلة "الثقافة الجديدة" الصادر في فبراير الحالي.

قصور الثقافة أم كلثوم تاريخ الغناء العربي قمة الهرم الغنائي

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