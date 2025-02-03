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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استعدادا لرمضان.. وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعاً مع ممثلي السلاسل التجارية الكبري

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي السلاسل التجارية الكبرى، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبحث آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والسلاسل التجارية لضمان توفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تسبب في أي اختناقات في العرض.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تفعيل خطط التوزيع المدروسة، لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين دون أي عوائق.

كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب.

وأشار الدكتور  شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلي قيام السلاسل التجارية بتخصيص ركن ثابت لاهلاً رمضان بهدف ضخ المزيد من السلع والمنتجات الأساسية داخل المنافذ والمعارض، كما تم الاتفاق علي عرض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسلاسل التجارية.

من جانبهم، أعرب ممثلو السلاسل التجارية عن استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدين التزامهم بتوفير السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يتوافق مع توجيهات الوزارة. كما تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة والسلاسل التجارية لمتابعة تدفق السلع وحل أي معوقات قد تظهر خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في الاستهلاك.

وزير التموين شهر رمضان السلاسل التجارية الكبرى

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