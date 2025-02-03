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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بيلا | صور

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
محمود زيدان

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، افتتاح منفذ جديد لمعارض «أهلا رمضان» بجوار مزلقان الزراعة بمدينة بيلا، بإشراف آمال بركات، رئيس المركز والمدينة، ضمن جهود المحافظة لنشر منافذ جديدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة بالأحياء الأكثر احتياجاً.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يعد ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان والتي سيتم افتتاحها تباعا بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام لتبدأ من فبراير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكل وسائل الاحتكار، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجاً.

وتفقدت رئيس مركز ومدينة بيلا، بناءً علي توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أقسام المعرض، ومشاركة عدد من كبرى الشركات وسلاسل بيع السلع الغذائية، للاطمئنان على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وأشادت رئيس مدينة بيلا، بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار، مشددة على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أهلا رمضان

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