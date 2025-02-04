أستاذ علاقات دولية: المطلب الأساسي لنتنياهو من ترامب ألا تصل إسرائيل للاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار

أكد الدكتور رامى عاشور أستاذ العلاقات الدولية، أن المطلب الأساسى لنتنياهو من ترامب، ألا تصل إسرائيل للاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار، وربما على شروط تعجيزية، والتى بدأتها إسرائيل للحيلولة دون الوصول على الاتفاق على إعادة إعمار غزة.

وقال رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن أن المانحين الدوليين، أكدوا على أن الرقم المبدئي المرصود لإعادة الإعمار 200 مليار دولار، وشروط المانحين ألا تكون حماس في السلطة.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن مقابلة نتنياهو لترامب، ينتظر منه تقديم خدمات أخرى لإسرائيل في ظل المساعى الأمريكية لفرض أمر واقع جديد، ربما يتعلق بما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هناك ممارسات استيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية، موضحا أن إسرائيل تحتاج من وراء هذه الممارسات أن تحدث انتفاضة فلسطينية، ليجعلها تتنصل من هدنة غزة.