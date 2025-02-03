عضو شعبة السيارات يكشف تفاصيل الإفراج عن السيارات الزيرو

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بأتحاد الغرف التجارية، أنه خلال شهر يونيو 2023 صدر قرار بأيقاف النافذة والمنظومة التي يتم عمل الاستيراد الشخصي للسيارات عليها.، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تسجيل السيارة بند الأمتعة الشخصية، وتصل السيارة للموانئ ويقوم الشخص بعمل تعديل ويدفع غرامة تصل إلى 10 الاف جنيه ويقوم بأدخال السيارة .

قال منتصر زيتون، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن انتبهت الجمارك لهذا الموضوع، وتم وقف هذا التعديل وتراكم عدد كبير من السيارات.

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بأتحاد الغرف التجارية، أنه صدر قرار بـ

ان يتم الإفراج على السيارات الموجودة في الموانئ ولم يتم عمل التعديل عليها

صدر قرار جديد بالافراج عن السيارات الجديدة بدفع الغرامة الجديدة.



