فخري الفقي: ترامب يحكم الولايات المتحدة بعقلية رجل أعمال يدير صفقات

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تهديد ترامب للعالم عن طريق الرسوم الجمركية، ليست مفاجأة.



أضاف "الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، "لا يجب أن نتفاجأ بترامب خاصة أنه في فترة ولاية ثانية، وهو عقلية رجل أعمال يحكم أكبر دولة في العالم وهو يديرها بنظام الصفقات وكيف يصل بها من خلال أسلوب المساومات إلى أكبر ميزة ممكنة لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة".

وتابع "مصر فلتت بأعجوبة بعد 2011 من مخطط الفوضى والأزمات الاقتصادية، وبعدها دخلنا في أزمة بيئية بسبب فيروس كورونا ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك كان لابد أن تحتاط وترامب اليوم يستخدم أساليب حمائية ونحن في حرب عالمية يستخدم فيها ترامب هذه التقنيات الاقتصادية والدول الأخرى تقلدها وتستخدم الاقتصاد والمال والنقد".