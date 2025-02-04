عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفا بعد موجة ارتفاع كبيرة أمس سجل خلالها 3950 جنيها لعيار 21، فهو محل اهتمام الكثير يوميًا، إذ هبط في سوق الصاغة إلى مستويات جديدة، مع هبوط طفيف في سعر الأوقية عالميا من أعلى مستوى.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع في محلات الصاغة خلال التعاملات، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

ينشر “صدى البلد” آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، وذلك في ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تراجع مقارنة بسعر الذهب في السوق أمس، وقد سجل عيار 18: 3377 جنيها.

سعر الذهب في مصر

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أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها تراجع سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو 3920 جنيها للبيع بحسب أخر تحديث بعد 3940 جنيهًا للشراء أمس.

أسعار الذهب اليوم 4-2-2025

تراجعت أسعار الذهب محليًا بشطكل طفيف مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث سجل سعر الأوقية 2,817 دولارا مقارنة بأعلى سعر 2,830 دولارا قبل ساعات .

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا ليصل إلى 3377 جنيها للشراء في محلات الصاغة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم ؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 هبوطا إلى 31520 جنيها بدون مصنعية، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 3900 جنيها، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام هبوطا طفيفا ليصل إلى 3940 جنيها للشراء و 3920 جنيها للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4502 جنيه في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4700 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 4502 جنيهًا للشراء، و 4480 جنيهًا للبيع.

عيار 21: 3940 جنيهًا للشراء، و 3920 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 3377 جنيهًا للشراء، و 3360 جنيهًا للبيع.

عيار 14: 2626 جنيهًا للشراء، و 2613 جنيهًا للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، استقرارا حيث سجلت الأوقية 2,817 دولارا، مقارنةً بأعلى سعر بلغته يناير 2025 عند 2,830.60 دولار.