قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025
الزمالك يبلغ 4 لاعبين بقرار جروس.. ولبيب يتمسك بـ"سيف جعفر"
لماذا أوصى النبي بذكر الله في كل وقت وحال؟.. بسبب 10 جوائز ربانية
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
الأهلي يحسم الجدل بشأن ضم مهاجم أولمبيا السلوفيني
الصفقات ليست سوبر.. رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الزمالك
أمير هشام: الزمالك يتراجع عن ضم الحسن كروما ونوفل الزرهوني
ماذا أفعل إذا كانت ذنوبي كثيرة؟.. انتبه لـ10 حقائق بحديث النبي
رونالدو: أنا الأفضل في التاريخ.. وكنت قريب من اللعب لبرشلونة
مسرحية بايخة.. محمد عبدالله يشن هجوما حادا على إدارة الزمالك
القصة الكاملة لحادث فتاة القطامية.. شاب نصب عليها في سهرة حمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفا بعد موجة ارتفاع كبيرة أمس سجل خلالها 3950 جنيها لعيار 21، فهو محل اهتمام الكثير يوميًا، إذ هبط في سوق الصاغة إلى مستويات جديدة،  مع هبوط طفيف في سعر الأوقية عالميا من أعلى مستوى.
 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع في محلات الصاغة خلال التعاملات، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

ينشر “صدى البلد” آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، وذلك في ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تراجع مقارنة بسعر الذهب في السوق أمس، وقد سجل عيار 18: 3377 جنيها.

سعر الذهب في مصر

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها تراجع سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو  3920 جنيها للبيع بحسب أخر تحديث بعد 3940 جنيهًا للشراء أمس.

أسعار الذهب اليوم 4-2-2025 

تراجعت أسعار الذهب محليًا بشطكل طفيف مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث سجل  سعر الأوقية 2,817 دولارا مقارنة بأعلى سعر 2,830 دولارا قبل ساعات .

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا ليصل إلى 3377 جنيها للشراء في محلات الصاغة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 هبوطا إلى 31520 جنيها بدون مصنعية،  وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 3900 جنيها، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام هبوطا طفيفا ليصل إلى 3940  جنيها للشراء و 3920 جنيها للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4502 جنيه في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4700 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 24: 4502 جنيهًا للشراء، و 4480 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 3940 جنيهًا للشراء، و 3920 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 3377 جنيهًا للشراء، و 3360 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: 2626 جنيهًا للشراء، و 2613 جنيهًا للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، استقرارا حيث سجلت الأوقية 2,817 دولارا، مقارنةً بأعلى سعر بلغته يناير 2025 عند 2,830.60 دولار.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب اليوم عيار 18 أسعار الذهب الآن في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية كم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

احمد حسن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الضبع المرقط

الضبع المرقط يفاجئ المصريين .. أسباب الظهور المفاجئ بعد آلاف السنين

حريق - أرشيفية

حريق داخل مطعم شهير بميدان ألف مسكن

نتيجة ثالثة إعدادي

محافظة القاهرة .. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

جهاز صغير في المنزل قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه.. ما هو؟

جهاز صغير في المنزل قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه.. ما هو؟

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

ترشيحاتنا

شمامسة

لقاء عام لشمامسة "بني سويف" بحضور الأنبا غبريال .. صور

الكاتب الصحفي أحمد كمال

«أنباء الشرق الأوسط» توقع اتفاق تعاون مع وكالة الأنباء النيجيرية

السفير وائل حامد

مساعد وزير الخارجية: مصر تمضي قدمًا في مسيرتها الإصلاحية من خلال برنامج طموح

بالصور

طريقة عمل حواوشي البيض بأقل التكاليف

حواوشي البيض
حواوشي البيض
حواوشي البيض

حروق ولزوجة.. أخطاء تخزين القلقاس بهذه الطريقة

تخزين القلقاس
تخزين القلقاس
تخزين القلقاس

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

فيديو

أم كلثوم

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أشرف بن شرقي

اتنازلت عن مستحقاتي و مش خايف من حد … بن شرقي يكشف قصة انتقاله للاهلى

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد