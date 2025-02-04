إسلام خالد: المخرج عمرو سلامة جعلني أقدم المشاهد بطريقة مميزة

استضافت "صاحبة السعادة" أبطال مسلسل "ساعته وتاريخه" وضيوف الحلقة أمنية باهي وإسلام خالد وأحمد أسامة وسيف محمود وميشيل مساك وسلمي عبدالكريم وكيرليس طلعت وموريس مودي وكذلك مريم نشأت وماريا مخائيل وأمنية باهي ودنيا نعمان وشهيرة الصاوي ولميس محمود.

وأكد الفنان الشاب إسلام خالد، أنه كان هناك صعوبات في برنامج “كاستينج”، خاصة أنه يضم مواهب كبيرة، مشيرا إلى أن أشكر الشركة المتحدة على البرنامج، وما قامت به في “مسلسل ساعته وتاريخه”.

وقال إسلام خالد، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن المخرج عمرو سلامة، كان يعمل على ان أقدم المشاهد بطرية مميزة، مؤكدا أنه يعمل على خروج المشهد بأفضل طريقة.



