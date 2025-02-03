أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر يقوم بتنمية 650 ألف فدان في العريش وسيناء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة العريش أصبحت تنعم بالاستقرار والأمان، مثل أي مدينة أخرى في مصر، مشيرا إلى التحسن الكبير الذي شهدته الحياة اليومية هناك.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أوضح “موسى”، أن أسعار السلع الغذائية في العريش منخفضة، حيث يباع كيلو الطماطم بـ4 جنيهات، إلى جانب توافر اللحوم، الأسماك، الخضروات، والفاكهة بأسعار مناسبة، كما أشار إلى أن أوقات الصيد أصبحت متاحة بشكل طبيعي.

وأضاف أن مشروع مستقبل مصر يقوم بتنمية 650 ألف فدان في العريش وسيناء، مؤكدا أن الشوارع التي كانت تعاني من الإرهاب أصبحت آمنة تماما، مما سمح للأهالي بممارسة حياتهم اليومية.

وأشار إلى التطور الكبير في البنية التحتية في شبكات الاتصالات، حيث أصبحت شبكة الإنترنت في سيناء والعريش كمثيلاتها في القاهرة.

