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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا وتكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس في مصر اعتباراً من الأربعاء المقبل ولمدة 72 ساعة. ستشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد خلال فترات متقطعة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، طقس معتدل نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والعظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة.


وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون الفرص مهيئة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 10
بنهــــا 20 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 22 10
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 21 12
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 11
طنطا 20 11
دمياط 20 15
بورسعيد 21 16
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 11
العريش 20 08
رفح 20 09
رأس سدر 22 11
نخل 20 02
كاترين 18 01
الطور 22 11
طابا 22 11
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 20 12
العلمين 19 11
مطروح 19 11
السلوم 19 10
سيوة 20 08
رأس غارب 24 14
الغردقة 26 15
سفاجا 25 16
مرسى علم 26 16
شلاتين 27 17
حلايب 25 18
أبو رماد 26 17
رأس حدربة 25 17
الفيوم 23 11
بني سويف 23 10
المنيا 24 08
أسيوط 25 09
سوهاج 26 10
قنا 27 11
الأقصر 27 11
أسوان 28 13
الوادي الجديد 27 09
أبوسمبل 28 13

 

الأرصاد شبورة مائية هيئة الأرصاد الظواهر الجوية أمطار

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