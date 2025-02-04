موهبة كبيرة.. إعلامي شهير يشيد بنجم الأهلي

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بتألق كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء في الفترة الحالية.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي تعاقد مع كريم الدبيس من وادي دجلة، واللاعب تواجد على مقاعد البدلاء وكان لا يشارك ويلعب عمر كمال وكريم فؤاد مكانه بعد إصابة علي معلول".



وتابع:" كريم الدبيس شارك غصبًا في مباريات الأهلي، ورأينا موهبة كبيرة ولاعب يمتلك قدرات هجومية ودفاعية كبيرة وسرعة وكان ضمن أفضل اللاعبين في مباراة الأمس".



وشدد:" جماهير الأهلي، تشعر أنها تعاقدات مع صفقة جديدة بعد تألق كريم الدبيس، ورغم عدم مشاركته لم يعترض أو يصدر منه أي رد فعل".



وواصل:" كولر يرى أن اللاعبين الشباب المصريين يحتاجون لبعض الإمور التكتيكية وهذا سبب تأخر ظهورهم مباريات الفريق الأول، وهو ما يتم التركيز عليه في أوروبا".