قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025
الزمالك يبلغ 4 لاعبين بقرار جروس.. ولبيب يتمسك بـ"سيف جعفر"
لماذا أوصى النبي بذكر الله في كل وقت وحال؟.. بسبب 10 جوائز ربانية
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
الأهلي يحسم الجدل بشأن ضم مهاجم أولمبيا السلوفيني
الصفقات ليست سوبر.. رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الزمالك
أمير هشام: الزمالك يتراجع عن ضم الحسن كروما ونوفل الزرهوني
ماذا أفعل إذا كانت ذنوبي كثيرة؟.. انتبه لـ10 حقائق بحديث النبي
رونالدو: أنا الأفضل في التاريخ.. وكنت قريب من اللعب لبرشلونة
مسرحية بايخة.. محمد عبدالله يشن هجوما حادا على إدارة الزمالك
القصة الكاملة لحادث فتاة القطامية.. شاب نصب عليها في سهرة حمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف تطورات تجديد عقود ثنائي الأهلي

رامي ربيعة
رامي ربيعة
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رامي ربيعة مدافع الأهلي الذي يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة، لديه عرض من السعودية، مشيرًا إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي عرض على اللاعب التجديد مقابل 15 مليون جنيه سنويا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ربيعة يريد الحصول على 20 مليون جنيه سنويًا، والـ5 مليون جنيه الفارق لازالت تعطل ملف تجديد عقد اللاعب".

وأضاف: "هناك عرض من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع رامي ربيعة في الفترة المقبلة".

وواصل: "ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أيضًا هناك لديه عروض من بعض الوكلاء، لكن اللاعب لديه حرص كبير على استكمال مسيرته في النادي".

وزاد: "ربيعة وياسر ينتظران تجديد عقد محمد الشناوي، خصوصًا أن هناك وعد لحارس الأهلي من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بإبرام عقد كبير للغاية، بعدما قام بالتضحية بعروض خارجية بمبالغ مالية كبيرة".

وأتم: "عدم تجديد عقود رامي وياسر حتى الآن، انتظارًا لموقف الشناوي، خصوصا أن اللاعبين قد يكون هذا هو العقد الأخير لهما مع الأهلي والجميع يريد الحصول على أكبر عائد مالي، وكل لاعب أصبح يريد تأمين مستقبله، مثلما فعل أكرم توفيق الذي وقع لنادي الشمال القطري مؤخرًا بعد العرض المالي الكبير".

محمد رمضان أمير هشام الأهلي رامي ربيعة ياسر إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

احمد حسن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الضبع المرقط

الضبع المرقط يفاجئ المصريين .. أسباب الظهور المفاجئ بعد آلاف السنين

حريق - أرشيفية

حريق داخل مطعم شهير بميدان ألف مسكن

نتيجة ثالثة إعدادي

محافظة القاهرة .. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

جهاز صغير في المنزل قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه.. ما هو؟

جهاز صغير في المنزل قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه.. ما هو؟

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مجموعة علي الغانم الكويتية

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد هيئة الاستثمار الكويتية

ابوظبي

أبوظبي تتجه لتشييد أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم بالتعاون مع سامسونج

بالصور

طريقة عمل حواوشي البيض بأقل التكاليف

حواوشي البيض
حواوشي البيض
حواوشي البيض

حروق ولزوجة.. أخطاء تخزين القلقاس بهذه الطريقة

تخزين القلقاس
تخزين القلقاس
تخزين القلقاس

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

فيديو

أم كلثوم

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أشرف بن شرقي

اتنازلت عن مستحقاتي و مش خايف من حد … بن شرقي يكشف قصة انتقاله للاهلى

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد