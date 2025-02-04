أمير هشام يكشف تطورات تجديد عقود ثنائي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رامي ربيعة مدافع الأهلي الذي يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة، لديه عرض من السعودية، مشيرًا إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي عرض على اللاعب التجديد مقابل 15 مليون جنيه سنويا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ربيعة يريد الحصول على 20 مليون جنيه سنويًا، والـ5 مليون جنيه الفارق لازالت تعطل ملف تجديد عقد اللاعب".

وأضاف: "هناك عرض من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع رامي ربيعة في الفترة المقبلة".

وواصل: "ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أيضًا هناك لديه عروض من بعض الوكلاء، لكن اللاعب لديه حرص كبير على استكمال مسيرته في النادي".

وزاد: "ربيعة وياسر ينتظران تجديد عقد محمد الشناوي، خصوصًا أن هناك وعد لحارس الأهلي من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بإبرام عقد كبير للغاية، بعدما قام بالتضحية بعروض خارجية بمبالغ مالية كبيرة".

وأتم: "عدم تجديد عقود رامي وياسر حتى الآن، انتظارًا لموقف الشناوي، خصوصا أن اللاعبين قد يكون هذا هو العقد الأخير لهما مع الأهلي والجميع يريد الحصول على أكبر عائد مالي، وكل لاعب أصبح يريد تأمين مستقبله، مثلما فعل أكرم توفيق الذي وقع لنادي الشمال القطري مؤخرًا بعد العرض المالي الكبير".