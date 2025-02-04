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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. إجراء جراحة لاستئصال غضروف رقبة بمستشفى دمياط العام

الصحه
الصحه
زينب الزغبي

ثمن  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، جهود مديرية الصحة تحت قيادة الدكتور محمد بدران و الفريق الطبى بمستشفى دمياط العام ، لنجاح إجراء جراحة استئصال غضروف رقبة لحالة تعانى من آلام بالزراع الأيسر والرقبة ، أثرت على القوة العضلية لليد اليسرى.

 تم إجراء فحوصات وأشعة تبين من خلالها وجود انزلاق غضروفي بين الفقرتين السادسة والسابعة ضاغط على الحبل الشوكى ، وتم خلال الجراحة استئصال الغضروف وتركيب قفص كربوني مثبت بشرائح ومسامير أمامية ، كما تم وضع المريض تحت المتابعة والعلاج ، بعد إجراء الجراحة بنجاح وخروجه بحالة جيدة من غرفة العمليات.

و تُعد تلك الحالة الأولى التى يتم تنفيذها بمستشفيات الصحة بدمياط و أيضًا الأولى من غرفة قوائم الانتظار "على نفقة الدولة " لتخصص جراحة المخ والعمود الفقرى .

وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " اهتمام المحافظة بالملف الصحى ودعم هذا القطاع لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين.
 

دمياط محافظ دمياط الصحه

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