لأول مرة.. إجراء جراحة لاستئصال غضروف رقبة بمستشفى دمياط العام

ثمن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، جهود مديرية الصحة تحت قيادة الدكتور محمد بدران و الفريق الطبى بمستشفى دمياط العام ، لنجاح إجراء جراحة استئصال غضروف رقبة لحالة تعانى من آلام بالزراع الأيسر والرقبة ، أثرت على القوة العضلية لليد اليسرى.

تم إجراء فحوصات وأشعة تبين من خلالها وجود انزلاق غضروفي بين الفقرتين السادسة والسابعة ضاغط على الحبل الشوكى ، وتم خلال الجراحة استئصال الغضروف وتركيب قفص كربوني مثبت بشرائح ومسامير أمامية ، كما تم وضع المريض تحت المتابعة والعلاج ، بعد إجراء الجراحة بنجاح وخروجه بحالة جيدة من غرفة العمليات.

و تُعد تلك الحالة الأولى التى يتم تنفيذها بمستشفيات الصحة بدمياط و أيضًا الأولى من غرفة قوائم الانتظار "على نفقة الدولة " لتخصص جراحة المخ والعمود الفقرى .

وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " اهتمام المحافظة بالملف الصحى ودعم هذا القطاع لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

