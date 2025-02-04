بعد تحريرها بشكل كامل.. الجيش اللبناني ينشر عناصره في بلدة الطيبة

أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار عناصره في بلدة الطيبة جنوب لبنان بعد إعلانها محررة بشكل كامل.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، أن "قوات الفرقة 91 دمّرت بنى تحتية ومستودعات أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان".

وقال أدرعي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”: "تواصل قوات اللواء 769 واللواء 7 العمل في جنوب لبنان، بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة".

وأضاف: “على مدار الأيام الماضية، نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير المنطقة وتدمير بنى تحتية لحزب الله”.

وأشار إلى أنه "في إحدى العمليات عثرت القوات على مستودعات أسلحة عدة احتوت على قذائف هاون وصواريخ وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقطع أسلحة وعتاد عسكري، وتمّت مصادرة جميع الوسائل القتالية وتدمير مستودعات الأسلحة".