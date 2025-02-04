عمل مهندسًا ومفتشًا للتموين.. سطور في حياة مثلث الرحمات الأنبا أغابيوس

توفى، اليوم، في أحد المستشفيات بالقاهرة، نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، محافظة المنيا، عن عمر قارب ٨١ سنة.

موعد صلاة التجنيز

هذا ومن المقرر أن يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الأربعاء ٥ فبراير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل أن يحمل الجثمان إلى مطرانية ديرمواس ليصلى عليه هناك.

الأنبا أغابيوس

سطور في حياة مثلث الرحمات الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا …

• وُلد يوم ٢ أبريل عام ١٩٤٤ بمدينة الزقازيق.

• حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام ١٩٦٨.

• عمِل مهندسًا زراعيًّا ومفتشًا للتموين بطنطا.

• خدم بكنيسة السيدة العذراء وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالكفور بطنطا.

• ترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم ١٥ ديسمبر ١٩٧٧.

•سيم قسًا يوم ١٧ يوليو ١٩٧٩ باسم الراهب ويصا الأنبا بيشوي.

• رُسم قمصًا يوم ١ يناير ١٩٨١، وعُيّن أمينًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

• انتدبه المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة في الكنيسة المرقسية بالأزبكية، وكنيسة السيدة العذراء بوسط البلد عام ١٩٨٥، وكذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بشارع الجيش.

• سيم أسقفًا في ١٣ نوفمبر ١٩٨٨، ورُسم مطرانًا في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢.

• عانى من المرض في الفترة الأخيرة ونقل مؤخرًا إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث فاضت روحه الطاهرة صباح اليوم.