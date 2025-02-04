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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تنفيذ برنامج «التعليم من أجل الغد» لـ1873معلماً بالمرحلة الابتدائية بنجع حمادي

إدارة تعليم نجع حمادى
إدارة تعليم نجع حمادى
يوسف رجب

بدأت أولي فعاليات البرنامج التدريبى" التعليم من أجل الغد"، اليوم الثلاثاء، والذي يستهدف تدريب نحو 1873 معلما ومعلمة بمرحلة التعليم الابتدائي بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، شمال قنا، تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وتنفيذ مركز التنمية المهنية بنجع حمادي.

وتفقد عفت محمد وزيرى، مدير عام الإدارة، وعبد الرؤوف عبد الواحد، وكيل الإدارة، قاعات التدريب، المنعقدة بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين بمدينة نجع حمادى، للاطمئنان علي توافر الخامات والأدوات والوسائل المعينة لتنفيذ التدريب.

وأوضح مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، أن البرنامج التدريب ينعقد تحت عنوان" أساسيات التدريس" لمعلمي المرحلة الابتدائية، والملاحظات الصفية الفعالة" ويستهدف موجهي المرحلة الابتدائية"، بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم " البنك الدولي".

وأشار وزيرى، إلي مدة التدريب، 9 أيام مقسمة علي ثلاث مجموعات الأولي  التي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 4 من فبراير 2025م، وتستهدف تدريب 660 معلما ومعلمة، بينما تستهدف المجموعة الثانية 630 معلما ومعلمة، وتستهدف المرحلة الثالثة تدريب 583 معلما ومعلمة، جميعهم بالمرحلة الابتدائية بمدارس نجع حمادي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى" التعليم من أجل الغد" يهدف إلى تطوير الأداء المهني، وتطوير القدرات في جميع الجوانب المهنية والمعرفية، و المهارية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، ويستهدف البرنامج التدريبي جميع معلمي المرحلة الابتدائية سواء "معلم فصل أو معلم مادة" وجميع موجهي المرحلة الابتدائية من أجل تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة أساليب التعليم الحديثة من خلال التنمية المهنية المستدامة القائمة على أداء المعلم.

قنا المرحلة الابتدائية إدارة نجع حمادي التعليمية نجع حمادي التعليم من أجل الغد

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