لقطات من تقديم اللاعب محمود جهاد في الزمالك.. صور

نشر الإعلامي مينا ماهر لقطات من تقديم نجم الزمالك الجديد محمود جهاد عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وعلق مينا ماهر علي الصورة كاتبا :محمود جهاد خلال فيديو التقديم مع نادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري



مباراة الزمالك والإسماعيلي تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.