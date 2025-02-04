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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يوقع على انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان وأونروا .. ومذكرة بشأن إيران

ترامب
ترامب
محمود محسن

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان وأونروا، ويوقع مذكرة بشأن إيران ويقول إنه كان مترددا في ذلك ويصف الأمر بأنه صعب للغاية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ لها.

كشف مسؤول أمريكي أنه من المنتظر أن يوقع ترامب مذكرة رئاسية اليوم لاستعادة "أقصى قدر من الضغط" على إيران.

 أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات النووية لا تزال من صلاحية الوزارة.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة بوزارة الخارجية الايرانية ردا على استفسارات اعلامية بخصوص ادارة الملف النووي.

ترامب الرئيس الأمريكي وزارة الخارجية الايرانية أونروا إيران

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