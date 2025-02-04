لقيامه بحركات استعراضية.. النيابة تستعجل تحريات المباحث في واقعة سائق النزهة

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث، حول قيام قائد سيارة بآداء حركات استعراضية وتعمد تعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية وتعمد تعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.