في تطور مثير، أصدر الحاسوب العملاق نبوءة جديدة بشأن بطل الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/25، متجاوزًا توقعاته السابقة والتي لم يتطابق مع التصنيفات الحالية.

يعتمد هذا التنبؤ على تحليل دقيق للبيانات والنتائج، حيث يستمر ليفربول في صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، مع متابعة أرسنال له في المركز الثاني بفارق 6 نقاط.. فمن هو بطل الدوري الانجليزي؟

آخر تطورات سباق البريميرليج

سبق للحاسوب العملاق أن توقع فوز مانشستر سيتي بلقب الموسم الحالي عندما انتهت مباراة بينه وبين أرسنال بالتعادل بهدفين لكل منهما في سبتمبر الماضي، إلا أن السيتي عانى بعدها من عدة هزائم آخرها الجولة الماضية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تلقى هزيمة قاسية من نظيره أرسنال بخماسية مقابل هدف وحيد لتستمر معاناة السيتيزن في الدوري الانجليزي.

فينا يمتلك ليفربول ميزة إضافية في المنافسة، حيث لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، والتي ستلعب على ملعب "جوديسون بارك" الأسبوع المقبل.

وفي سياق آخر، قدم أرسنال أداءً مذهلاً بعد تغلبه على حامل اللقب، مانشستر سيتي، بفوز ساحق يتجاوز خمسة أهداف لهدف واحد في الجولة الماضية ليحتل وصافة الدوري الانجليزي ويلاحق المتصدر ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الماضية 24 كالآتي:

1- ليفربول برصيد 56 نقطة.

2- أرسنال برصيد 50 نقطة.

3- نوتينجهام فورست برصيد 47 نقطة.

4- تشيلسي برصيد 43 نقطة.

5- مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد برصيد 41 نقطة.

7- بورنموث برصيد 40 نقطة.

8- أستون فيلا برصيد 37 نقطة.

9- فولهام برصيد 36 نقطة.

10- برايتون برصيد 34 نقطة.

11- برينتفورد برصيد 31 نقطة.

12- كريستال بالاس برصيد 30 نقطة.

13- مان يونايتد برصيد 29 نقطة.

14- توتنهام برصيد 27 نقطة.

15- وست هام برصيد 27 نقطة.

16- إيفرتون برصيد 26 نقطة.

17- وولفرهامبتون برصيد 19 نقطة.

18- ليستر سيتي برصيد 17 نقطة.

19- إيبسويتش تاون برصيد 16 نقطة.

20- ساوثهامبتون برصيد 9 نقاط.

تنبؤات الحاسوب العملاق

وفقًا للتنبؤات التي أصدرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، يتوقع الحاسوب العملاق أن يفوز ليفربول بلقب الدوري لهذا الموسم، حيث سيحقق في النهاية ما يقرب من 87.1 نقطة. وسيستقر آرسنال في المركز الثاني برصيد 77.4 نقطة، بينما سيحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 65.5 نقطة، ليأتي مانشستر سيتي رابعًا برصيد 66.2 نقطة.

وتشير البيانات الحالية إلى أن احتمالية فوز ليفربول بلقب الدوري تبلغ 92.3%. في المقابل، انخفضت فرص آرسنال إلى 7.5%. هذه الأرقام تعكس تغيرات في أداء الفرق وتوجهاتها على مدار الموسم.

وذكر المتحدث باسم الجهة المسؤولة عن التنبؤ أنه تم استخدام خوارزميات متقدمة لمحاكاة أحداث الدوري الإنجليزي، مجسدةً 100,000 سيناريو ممكن للتطورات المستقبلية. يتضمن هذا التحليل جميع نتائج المباريات من الموسم السابق، بالإضافة إلى نتائج ما قبل الموسم والموسم الحالي. يعتمد الحاسوب أيضًا على التوقعات المتعلقة بالأهداف التي تم تسجيلها أو المتوقع تسجيلها.