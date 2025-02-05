إعلامي يكشف أسباب استبعاد تواجد جيلسون دالا بأي نادٍ مصري

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، تطورات حول ضم جيلسون دالا لاعب الوكرة القطري، لنادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “جيلسون دالا عقده مستمر مع نادي الوكرة القطري لمدة موسمين آخرين، وبالطبع صفقة انتقاله للزمالك صعبة”.

وتابع: “بعد تصريحات مسئولي الوكرة بإمكانية اعارة جيلسون دالا، قد يمنح الزمالك فرصة كبيرة بالتعاقد مع المهاجم الانجولي ولكن بمقابل مالي، والكرة أصبحت في ملعب نادي الزمالك وتحديدًا اللجنة الاستشارية من أجل ضم اللاعب لمدة 6 أشهر وبمقابل مالي مناسب”.

وأضاف: “جيلسون دالا مستقر في قطر وعائلته لا ترغب في مغادرة الدوحة وكان ذلك من أسباب تعثر مفاوضات انتقاله للنادي الأهلي، ومطالبه المالية كبيرة ويتقاضي 2 مليون دولار سنويًا وهو رقم صعب على أي نادٍ مصري، لأن أكبر رقم يتقضاه أي لاعب 1.5 مليون دولار بمصر”.