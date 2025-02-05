وفاة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق .. والعزاء اليوم في بنها

أعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة 52 ، وفاة سيف ابن الراحل كمال الدين حسين، وشقيق اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بنها.

وقالت أسرة الراحل كمال الدين حسين، أن الجنازة ستكون اليوم الأربعاء من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر والعزاء في نفس اليوم بمضيفه أبو يوسف بكفر مناقر بجوار فيلا الراحل نائب رئيس الجمهورية الأسبق التاريخية ببنها في محافظة القليوبية.

ونعى النائب السابق شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة علي مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء والدوام لله وحده..توفى اليوم أخى سيف النصر كمال الدين حسين.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة».

ويذكر أن الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، أحد أبناء محافظة القليوبية وتحديدًا مدينة بنها، وله العديد من الإسهامات في الارتقاء بالمحافظة وإقامة المشروعات الخيرية، فيما انتخب عضوًا في مجلس النواب واستكمل المسيرة السياسية له نجله اللواء مصطفي كمال الدين حسين والذى أصبح عضوًا بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2020.