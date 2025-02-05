"صناعات الطباعة والتغليف" تطلق دورة تدريبية جديدة لحل أعطال الأوفست

أقامت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية فى الرابع من فبراير الجارى دورة تدريبية جديدة لمدة 3 أيام متتالية تحت عنوان "إدارة وحل الأعطال في طباعة الأوفست"، وتأتي هذه الدورة استجابة مباشرة للاحتياجات المتزايدة للقطاع لتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتطوير مهارات العاملين في مواجهة التحديات التقنية بالمقر التدريبي للغرفة بإتحاد الصناعات المصرية.

وفي هذا الإطار، أكدت الغرفة على أهمية الإستمرار فى تقديم دورات تدريبية للقطاع لحل المشكلات التى تواجه المطابع وتوفير الموارد والخامات حيث نؤمن بأن الاستثمار في تطوير مهارات العاملين هو أساس النمو والازدهار لقطاع الطباعة و هذه الدورة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتمكين شركات القطاع من تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا المجال."

وأضاف م.نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الدورة تركز بشكل خاص على تزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة لتلبية إحتياجات قطاع الطباعة التجارية وتحسين الأداء عبر تحديد أسباب المشكلات الطباعية وطرق علاجها مما يمكنهم من تحسين أدائهم، وتقليل الفاقد فى الوقت والخامات، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية. وإستهدفت هذه الدورة مجموعة متنوعة من العاملين في قطاع الطباعة، بما في ذلك، مدراء ورؤساء أقسام ومشرفي الإنتاج والجودة.

وتغطي الدورة مجموعة واسعة من المحاور الأساسية في مجال طباعة الأوفست، بما في ذلك، الخامات وأنواعها، خصائصها، وتأثيرها على جودة المطبوعات، و الأحبار، وخصائصها، و استخداماتها، وكيفية اختيار الحبر المناسب لكل نوع من أنواع الطباعة و الألواح الطباعية بأنواعها، وكيفية التعامل معها وغيرها من الأمور الفنية حول عملية الطباعة.