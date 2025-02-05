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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. تشييع جناز الأنبا اغابيوس مطران ديرمواس ودلجا.. والمحافظ ينعاه: كان دمث الخلق

الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس
الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس
ايمن رياض

نعى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والاسى ، الأنبا اغابيوس مطران ايبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس والذي وافته المنية أمس الثلاثاء، معرباً عن خالص تعازيه لأسرته ومحبيه ومطارنة وأساقفة ايبارشيات محافظة المنيا ويخص بالتعزية قساوسة مركز ديرمواس .

ويتقدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته والكنيسة بديرمواس ودلجا، مؤكدا أن الفقيد كان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن .


يذكر أن الأنبا أغابيوس  مطران ايبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس جنوب  المنيا،  فارق الحياة عن عمر يناهز الـ81 عاماً،  داخل إحدى مستشفيات محافظة القاهرة.

وسوف يتم تشييع الجثمان والصلاة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزه، اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل أن يحمل الجثمان إلى مطرانية ديرمواس جنوب المنيا ليصلى عليه هناك مساء اليوم. 

المنيا ديرمواس تشييع مطران

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