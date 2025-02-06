قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعظم فيديو في تاريخه| مستر بيست يكشف موعد أضخم حلقة عن الأهرامات
الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية قوية تضرب البلاد
جيش الإحتلال يعد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرتها طوعا
الأسبوع المقبل .. ترامب يقدم خطته لإنهاء حرب أوكرانيا
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلة
وزير الدفاع الأمريكي: التحقيق في حادث تحطم الطائرة بواشنطن مستمر
أمطار خفيفة وشبورة وكثافات.. الحالة المرورية على الطرق والمحاور
هل يجوز حمل المصحف أو لمسه بدون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس اليوم .. وبدء الترم الثاني السبت
89 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار رسميًا بالبنوك اليوم الخميس
وظائف خالية في هذه المحافظة.. قدم الان
رمضان السيد: علي معلول أفضل صفقة للأهلي في الميركاتو الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون

مخالفات البناء
مخالفات البناء
معتز الخصوصي

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.

سداد رسم فحص للتصالح

نصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

التصالح قانون التصالح طلب التصالح بعض مخالفات البناء مقابـل جديـة التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تمت بالفعل.. جناح أجنبي جديد في القلعة الحمراء لاستكمال فريق الأحلام

قائد سيارة بورسعيد

بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد

حالة الطقس

بيان هام عن حالة الطقس الساعات المقبلة .. وتحذير لسكان تلك المناطق

طقس صعب 3 أيام.. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

طقس صعب 3 أيام .. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: طقس شديد البرودة مع سقوط أمطار غدا

علي معلول

حقيقة تجدد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط برقم الجلوس

سعر الذهب

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

أرشيفية

توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء

وزير البترول

غدًا.. وزير البترول يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة

خلال اللقاء

وفد اقتصادي كوري يزور غرفة القاهرة لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية

بالصور

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..

للإفطار.. طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى

تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

فوائد الخيار
فوائد الخيار
فوائد الخيار

الصور الكاملة لاحتفال أحمد سعد بألبومه الجديد «حبينا»

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد

فيديو

لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية

محمد رمضان

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

تصريحات كولر

كولر يوضح الحقيقة: الترجمة كانت خطأ.. واحترامي للمصريين كبير

سيارة مشتعلة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو منتشر عن سيارة مشتعلة بطريق سريع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد