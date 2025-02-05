النائب العام يستعرض الكشوف ربع السنوية مع رئيس "استئناف القاهرة"..صور

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الرابع والخامس من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية،

عرض محامو العموم على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول من محامي العموم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.