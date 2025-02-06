انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس اليوم .. وبدء الترم الثاني السبت

تنتهي اليوم الخميس 6 فبراير 2025 إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرّر رسميًا أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب المدارس سيكون السبت القادم الموافق 8 فبراير 2025.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بجميع المدارس بمناسبة بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب المدارس يوم السبت القادم ، مشددة على تخصيص أول حصة في الترم الثاني للحديث عن تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد

وقالت وزارة التربية والتعليم إن تعليمات تخصيص أول حصة في الترم الثاني للحديث عن تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد في بداية الترم الثاني 2025 ، يأتي في إطار الاحتفال السنوي بعيد الشرطة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أنه لا مجال لـ تغيير بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب المدارس ، مشيرةً إلى أن هذا الموعد هو المعتمد رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 .

وشددت على أن بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب المدارس سوف يطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب المدارس ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدارس 97 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس

من المقرّر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2025 في المدارس من السبت 24 مايو 2025 وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025.

و سيكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 ، وتقرر أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

موعد بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب الجامعات

وعن موعد بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب الجامعات ، فقد تم حسمه أيضًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل نهائي

وتقرر بشكل رسمي ونهائي أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2025 في مصر لطلاب الجامعات من 8 فبراير 2025 ، على أن يستمر الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب الجامعات حتى يوم 29 مايو 2025 ، ثم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.