بعد قيده رسميًا مع الأهلي.. معلول يُفجّر مفاجأة بشأن عودته للملاعب

فجّر الدولي التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن عودته للملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال “معلول” في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي على قناة الأهلي: “شرف لي ارتداء شارة النادي الأهلي في يوم مميز، وبالنسبة لي ماتش الجونة لن أنساه، والجماهير اللي عملته في المدرج لن أنساه.. كان يومًا مميزًا بالنسبة لي حتى لما روحت البيت لم أكن مصدق الفرحة اللي عيون الناس والهتافات اللي كانت في المدرجات، اللحظات دي تخلي الواحد يكون فخورًا بالنادي الأهلي طول عمره”.

وتابع: “هنعمل كل اللي علينا، والكل عايز يشارك، والأمر يرجع للجهاز الفني، لأن دي مصلحة الفريق في الآخر، كنت بستغرب من الناس اللي بتقول في مشاكل بيني وبين كولر، وعلاقتي معاه كانت رائعة على مدار سنتين، وأنا كنت أساسي معاه.. وكنت مندهش من الأخبار اللي بتتردد”.

وأضاف: “لا يوجد أي مشكلة مطلقاً، وعلاقتي معاه كويسة جداً، ولو في أي مشكلة كنت إزاي على مدار سنتين مش بطلع من الملعب”.

وواصل: “الكابتن محمد رمضان اتكلم معايا، وقاللي إنت شايف المرحلة دي ازاي، قولت له (الفترة دي لازم أتعالج وأتأهل كويس) لكن قولت له أنا واثق في نفسي طالما رجعت للملعب، هابقى قادر إن اثبت نفسي واكمل مع الاهلي، والنهاردة بعد 6 أسابيع، بتحسن بشكل واضح وكل الناس شايفة.. ووصلت لـ70 أو 80% من فورمتي القديمة”.

واختتم: “أنا دلوقتي بأخد حمل التدريب بالكامل، محتاج شوية ماتشات ودية، أو حتى في التمرين محتاج شوية كمان وبعدها هابقى جاهز 100%، ولو كولر أراد اختياري في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة هأكون جاهز”.