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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد قرار قيده بالأهلي .. معلول يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب

علي معلول
علي معلول
القسم الرياضي

وجّه الدولي التونسي علي معلول، رسالة قوية لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بعد قرار الأخير بقيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، واستكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

وقال معلول في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي على قناة الأهلي: "النهاردة الدكتور بعد التمرين بيسألني "انت سليم؟!"، قولت له انا كويس وبتمرن، قال لي اصل الناس نزلت انك اتصابت، ودخلت غرفة الملابس، الكابتن محمد رمضان، قال لي انت لو موجود في الفرقة “هل هتعمل اي مشكلة”، لكن قولت له انا موجود وملتزم، قال لي خلاص انت معانا في الـ6 شهور القادمة".

وتابع: “بعد إصابتي، الكابتن الخطيب طلب من أمير توفيق، يجدد عقدي سنة، وبالفعل وقعت على العقد، والكابتن الخطيب متأكد أني هارفع رأسه، وأنا قولت له انا هارجع ولسه قدامي كتير”.

وأضاف: “اللي عمله معايا الكابتن الخطيب هافضل افتكره طول حياتي، وانا اتعورت في الفريق واخر عقدي ليه، ورفض يسيبني، وكان مصمم ان اعمل العملية في احسن مكان في العالم، لكن قولت له عايز ابقى هنا، مع الناس اللي بحبها واللاعبين، لسه محصلش اي كلام مع كولر، والفريق عنده ماتش، وبالتأكيد هاقعد معاه، ونتكلم”.

واختتم: “كل اللاعبين ساندوني في الفترة الاخيرة، والسولية كان معايا يوم العملية، وكريم فؤاد وكل اللاعبين كانوا بيدعموني ومفيش حد سابني لحظة واحدة”.

النادي الأهلي علي معلول قناة الأهلي محمود الخطيب معلول حارس الأهلي الأهلي

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