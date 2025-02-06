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إحالة المتهم بطعن طالب جامعة حلوان داخل الحرم الجامعي للجنايات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة المتهم بطعن طالب جامعة حلوان داخل الحرم الجامعي للجنايات

طالب جامعة حلوان
طالب جامعة حلوان
أحمد مهدي

كواليس وتطورات جديدة في حادث طالب جامعة حلوان الذي تعرض للطعن على يد زميله في داخل الحرم الجامعي، بسبب خلافات بينهم حيث قام الأخير بطعنه مستخدما آلة حادة وحاول الهروب من الجامعة إلا أنه تم ضبطه قبل هروبه وتقديمه لقسم شرطة حلوان.

القصة الكاملة لجريمة طعن طالب داخل جامعة حلوان

وأحالت النيابة العامة بحلوان الطالب المتهم بطعن زميله داخل حرم الجامعة بسبب خلافات بينهم، وجاء في أمر الإحالة اتهام النيابة للمتهم بأنه في يوم 25 ديسمبر 2024 بدائرة قسم حلوان بالشروع في قتل المجني عليه عمر ناصر عمدا إثر خلاف بينهما تعدى على إثره مستخدما سلاحا.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات حول الواقعة وقررت حبس الطالب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وحددت جلسة 30 ديسمبر لنظر تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات في حلوان.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المجني عليه والمتهم طلاب في كلية حقوق بجامعة حلوان، ونشبت بينهم مشادة كلامية بعد قيام المتهم بالسخرية من فيديوهات المجني عليه على التيك توك، حيث قام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسه وطعن به المجني عليه.

وأشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن المجني عليه طالب بكلية الحقوق يقوم بتصوير وبث مشاهد عبر التيك توك تتضمن محتوى رياضي وهو ما أثار استياء المتهم الذي سخر من المادة التي يقدمها المجني عليه ونشبت بينهم مشادة كلامية.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الجريمة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج آلة حادة - مطواة - من طيات ملابسه وقام بتسديد طعنة للمجني عليه عمر ناصر استقرت في الجانب الأيمن وأحدثت إصابات بالكبد.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المصاب يدعى عمر ناصر بالغ من العمر ٢٣ عاما من أبناء مدينة التبين جنوب القاهرة، وبه طعنة نافذة وتم إجراء عملية جراحية له وإيداعه العناية المركزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام تضمنت استقبال طالب جامعي مصاب بطعنة بادعاء مشاجرة داخل حرم الجامعة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلي موقع الحادث وتم مراجعة كاميرات المراقبة وسماع شهود العيان، حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة نشوب مشادة بين طالبين بجامعة حلوان قام على اثرها احدهم بطعن زميله باستخدام مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الطالب المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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