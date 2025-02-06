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نتنياهو: سكان غزة "يجب" أن يغادروا لمتابعة تنفيذ خطة ترامب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: سكان غزة "يجب" أن يغادروا لمتابعة تنفيذ خطة ترامب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إنه يتعين متابعة فكرة السماح لسكان غزة بالمغادرة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرحها.

واعتبر خلال مقابلة أجرته معه قناة "فوكس نيوز"، أنه "لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة"، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق.

وأضاف نتنياهو: "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لـ"فوكس نيوز" إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة ولن نكشف عما سنفعله وما لن نفعله بخصوص مقترح السيطرة على غزة".

وفي خطة تفتقر إلى التفاصيل حول كيفية ترحيل قرابة مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترامب إنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانًا "مذهلًا" عبر إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديًا.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان إنّها وإذ "تُعرب عن ثقتها برغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنّها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيًا ودوليًا، والمخالف للقانون الدولي".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه "أخذ علمًا" بمقترح ترامب، مؤكدًا أن حل الدولتين هو "المسار الوحيد" لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من جهته، الأربعاء، من أي محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

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