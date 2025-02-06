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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تحذر.. أدوية إنقاص الوزن قد ترتبط بمضاعفات بصرية خطيرة

أدوية إنقاص الوزن
أدوية إنقاص الوزن
هاجر هانئ

نشر علماء في مركز جون موران للعيون بجامعة يوتا مراجعة استقصائية أجريت على تسعة مرضى عانوا من مضاعفات في الرؤية أثناء تناول أدوية التخسيس السيماجلوتيد والتيرزيباتيد الشهيرة لعلاج مرض السكري وفقدان الوزن.

يصف الباحثون المرضى الذين تناولوا عقاقير التخسيس الذين أصيبوا بثلاث حالات محتملة للعمى تؤثر على العصب البصري، الذي يحمل المعلومات البصرية إلى المخ.

 عانى سبعة مرضى من اعتلال العصب البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني (سكتة دماغية في العين)، وأصيب واحد بالتهاب الحليمات، وأصيب آخر باعتلال البقعة الوسطى الحاد المركزي.

وقد قادت هذه المراجعة، إلى جانب أحدث الأبحاث في هذا المجال، المؤلفين إلى طرح فرضية مفادها أن التغيرات السريعة في نسبة السكر في الدم الناجمة عن هذه الأدوية، وليس التأثير السام للأدوية، قد تساهم في هذه المضاعفات.

قال المؤلف الرئيسي برادلي كاتز، أستاذ في قسم طب العيون وعلوم الرؤية في جامعة يوتا: “لم يتم إجراء هذه المراجعة بأي طريقة يمكننا من خلالها القول إن هذه الأدوية تسببت في المضاعفات”، "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاختبار فرضيتنا. ومع ذلك، فهذه قضية مهمة لأطباء العيون حيث نراقب استخدام هذه الأدوية وكيفية التواصل بشكل أفضل مع مرضانا بشأنها".

السيماجلوتيد هو المادة الفعالة في Ozempic وwegovy وRybelsus، بينما التيرزيباتيد هو المادة الفعالة في Mounjaro وZepbound. تلقى ما يقرب من 2% من سكان الولايات المتحدة وصفة طبية للسيماجلوتيد في عام 2023.

أشارت دراسة أجريت عام 2024  إلى وجود صلة محتملة بين استخدام السيماجلوتيد وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية في العين، مما دفع الأكاديمية الأمريكية لأطباء العيون إلى تنبيه الأطباء والمرضى، تدرس دراسة جارية لمدة خمس سنوات  تأثير السيماجلوتيد على أمراض العيون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

"ونظرًا لارتباط السيماجلوتيد بالتدهور المؤقت في اعتلال الشبكية السكري، وزيادة حالات الوذمة البقعية السكرية، والقلق من أن التصحيح السريع لفرط سكر الدم قد يؤدي إلى التهاب الحليمات، يجب على الأطباء الذين يصفون أدوية انقاص الوزن لمرضاهم المصابين بداء السكري من النوع الثاني أن يفكروا في نظام دوائي يخفض مستوى الهيموجلوتين السكري تدريجيًا،" كما كتب مؤلفو الدراسة الأخيرة في مجلة طب العيون AMA.

وقال كاتز إن المرضى الذين يتناولون الأدوية تحت إشراف طبيبهم لا ينبغي لهم التوقف عن تناولها. ومع ذلك، إذا أصيبوا بفقدان مفاجئ للرؤية، فيجب عليهم التوقف عن تناول الدواء واستشارة الطبيب على الفور.

المصدر: attheu.utah

مرض السكري أدوية التخسيس عقاقير التخسيس

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