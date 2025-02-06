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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين شيرى اى كيو 7 واكس بنج جي 9 موديل 2025

الفرق بين شيرى اى كيو 7 واكس بنج جي9 موديل 2025
الفرق بين شيرى اى كيو 7 واكس بنج جي9 موديل 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي أن هذه الإصدارات تم توافرها بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري.

 ومن ضمن تلك السيارات، شيرى اى كيو 7 واكس بنج جي9 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- وسائل الأمان بـ شيرى اى كيو 7 موديل 2025

 شيرى اى كيو 7 موديل 2025

تحتوي سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2025 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه للركن، و ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك شيرى اى كيو 7 موديل 2025

 شيرى اى كيو 7 موديل 2025

تنتج سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2025 قوة تصل إلي 211 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة .

- أسعار شيرى اى كيو 7 موديل 2025

 شيرى اى كيو 7 موديل 2025

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 790 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ اكس بنج جي9 موديل 2025

اكس بنج جي9 موديل 2025

تمتلك سيارة اكس بنج جي9 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية جانبية، و ESP .

- محرك اكس بنج جي9 موديل 2025

اكس بنج جي9 موديل 2025

يوجد بسيارة اكس بنج جي9 موديل 2025 بطارية سعة 98 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 520 كم/ساعة، وتنتج قوة 405 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة .

- أسعار اكس بنج جي9 موديل 2025

اكس بنج جي9 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

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