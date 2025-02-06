بـ 450 ألف جنيه .. سيارات مستعملة بالسوق المحلي

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ياريس، هيونداي أكسنت، نيسان صني، رينو لوجان، اسبرانزا A516 .

- تويوتا ياريس موديل 2007

تويوتا ياريس موديل 2007

تستمد سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 128 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- هيونداي أكسنت موديل 2006

هيونداي أكسنت موديل 2006

تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من قطع مسافة 120 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- نيسان صني موديل 2013

نيسان صني موديل 2013

متصل بـ سيارة نيسان صني موديل 2013 علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت سيارة صني من قطع مسافة 114 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو لوجان موديل 2015

رينو لوجان موديل 2015

تعرض سيارة رينو لوجان موديل 2015 للبيع باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 243 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- اسبرانزا A516 موديل 2010

اسبرانزا A516 موديل 2010

تحصل سيارة اسبرانزا A516 موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 290 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة اسبرانزا A516 موديل 2010 في سوق السيارات المصري 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .