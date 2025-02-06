حملة وقائية لمكافحة تسوس الأسنان للأطفال بالإسكندرية

نظمت إدارة طب الفم والأسنان بمديرية الصحة بالإسكندرية حملة وقائية لمكافحة تسوس الأسنان وتطبيق مادة الفلورايد، خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025، بالمركز الصحي الجديد في برج العرب، مستهدفة الأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد خميس، مدير إدارة طب الفم والأسنان، والدكتورة نسرين إبراهيم، مدير القسم الوقائي للأسنان، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير عام إدارة برج العرب الصحية.

وتضمنت الحملة الكشف على أسنان الأطفال المترددين على المركز وتطبيق مادة الفلورايد للوقاية من التسوس، حيث أوضحت الدكتورة نسرين إبراهيم أن الفلورايد يعمل على تقوية طبقة المينا للأسنان، والحد من نمو البكتيريا الضارة، مما يساعد في حماية الأسنان اللبنية والدائمة من التسوس، ويقلل الحاجة إلى الحشوات العلاجية المكلفة.

كما شملت الحملة تقديم جلسات تثقيف صحي للأطفال حول العناية بصحة الفم والأسنان، إلى جانب تنظيم مسابقات ترفيهية وتعليمية لتعزيز الوعي بأهمية صحة الأسنان.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الدكتور محمد خميس عن تطلعه لتعميم التجربة في مختلف المناطق الطبية، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتثقيفية التي ساهمت في نجاح الحملة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا ورضا من الأطفال وأولياء أمورهم.