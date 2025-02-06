قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية الزمان.. القصة الكاملة لمقـ.ـتل عجوز على يد ابنتها وسط الإسكندرية
وزيرة بريطانية: سنعارض محاولة تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالفشن ببنى سويف
ترامب يعتزم طرح قانون في الكونجرس لمراقبة الحركة الجوية
مصر تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.. وتؤكد: لا إعادة إعمار دون الفلسطينيين
وزير الخارجية الإيطالي: موقفنا واضح وهو تأييد حل الدولتين
تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا
خرق صارخ للقانون الدولي.. مصر تحذر: مخطط تهجير الفلسطينيين تهديد خطير للسلام
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة
مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير
غزة تنهض من الركام.. عزيمة الفلسطينيين تتحدى مخططات الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة وقائية لمكافحة تسوس الأسنان للأطفال بالإسكندرية

حملة لمكافحة تسوس الأسنان للأطفال
حملة لمكافحة تسوس الأسنان للأطفال
أحمد بسيوني

نظمت إدارة طب الفم والأسنان بمديرية الصحة بالإسكندرية حملة وقائية لمكافحة تسوس الأسنان وتطبيق مادة الفلورايد، خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025، بالمركز الصحي الجديد في برج العرب، مستهدفة الأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد خميس، مدير إدارة طب الفم والأسنان، والدكتورة نسرين إبراهيم، مدير القسم الوقائي للأسنان، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير عام إدارة برج العرب الصحية.

وتضمنت الحملة الكشف على أسنان الأطفال المترددين على المركز وتطبيق مادة الفلورايد للوقاية من التسوس، حيث أوضحت الدكتورة نسرين إبراهيم أن الفلورايد يعمل على تقوية طبقة المينا للأسنان، والحد من نمو البكتيريا الضارة، مما يساعد في حماية الأسنان اللبنية والدائمة من التسوس، ويقلل الحاجة إلى الحشوات العلاجية المكلفة.

كما شملت الحملة تقديم جلسات تثقيف صحي للأطفال حول العناية بصحة الفم والأسنان، إلى جانب تنظيم مسابقات ترفيهية وتعليمية لتعزيز الوعي بأهمية صحة الأسنان.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الدكتور محمد خميس عن تطلعه لتعميم التجربة في مختلف المناطق الطبية، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتثقيفية التي ساهمت في نجاح الحملة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا ورضا من الأطفال وأولياء أمورهم.

الاسكندرية مديرية الصحة حملة مكبرة محمد خميس صحة الاسكندرية مكافحة التسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

سعر الذهب

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

الشيف الشربيني وطليقته وابنها

بيتخانقوا على ملايين ويعرضوا علينا 100 ألف جنيه.. تصريحات مثيرة من أسرة ضحية ابن طليقة الشيف الشربيني

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2025

محمد شريف

الخليج السعودي يوضح حقيقة انتقال محمد شريف إلى الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 20 محافظة.. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

المعمل المركزي للنخيل

وفد من دول أفريقية يزور المركزي للنخيل لبحث سبل التعاون بين الجانبين

وزير الصحة

وزير الصحة: مشروع جوستاف روسيه بمصر يعكس التزامها بأجود علاج للمواطنين

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفد الدبلوماسية الشبابية |تفاصيل

بالصور

مشروب عبقري .. 7 أسباب صحية لبدء يومك بتناوله أبرزها فقدان الوزن

فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة في وفاة عم المستشار العسكري للمحافظة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رقي وأناقة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة الملكة رانيا في الفاتيكان | صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات عاجلة تُطبق مع انطلاق الترم الثاني في المدارس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

برودة شديدة وأمطار .. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عربية اقتحمت المطعم .. واقعة غريبة في بورسعيد بسبب "غيبوبة سكر"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع سعر الجرام أمس.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد