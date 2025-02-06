وزير العمل ونائب محافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مركز التدريب المهني





اصطحب"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، وزير العمل"محمد جبران" ،خلال زيارته لمركز التدريب المهني شرق النيل التابع للمديرية، وذلك للوقوف على متطلبات دعم وتعزيز دور المركز ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمركز في مجال تدريب الشباب والعمالة وتأهليهم لسوق العمل، وذلك في حضور:أحمد معوض وكيل وزارة العمل بالمحافظة،أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتفقد الوزير ونائب المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمركز، وتابعا سير وكيفية إدارة منظومة العمل والورش ومواقع التدريب ،والتي تضم ورش للخياطة والتفصيل واللحام وتشكيل معادن يدوية وتشكيل ماكينات تعبئة وتغليف والأجهزة والماكينات التي يتم التدريب عليها واستمعا من مسؤولي المركز عن الوضع القائم بالمركز ودوره في برامج التدريب المهني وتدريب طلاب المدارس الفنية والشباب.



كما تفقد الوزير ونائب محافظ بني سويف مصنع الضفاير بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، التابع لمجموعة العربي ،حيث تم عقد اجتماع_ بحضور المهندس محمد العربي _ تناول مستجدات وسير العمل بالفرع الذي يعمل في مجال إنتاج ضفاير الغسالات، ويعمل به نحو 50 عاملا ، ويضم مركزا للخدمة ومنفذا لبيع الأجهزة الكهربية المنزلية التي تنتجها مصانع وشركات المجموعة.

وخلال تفقد خط الإنتاج بالمصنع، ناقش وزير العمل ونائب محافظ بني سويف مسؤولي المجموعة الخطة المستقبلية في الإنتاج ومتطلبات الدفع بذلك، علاوة على لقاء بعض العاملين بالمصنع ، حيث تم التأكيد على تقديم كل الدعم لتشجيع رأس المال المحلي ، لاسيما الشركات الوطنية، لما توفره من فرص عمل ودعم قطاع الصناعة المصرية، خاصة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج ما يمنح مزيدًا من القيمة المضافة، ويعزز من دور ومكانة الصناعة الوطنية.