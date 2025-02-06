استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في النصيرات

أفادت وكالة وفا الفلسطينية، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت مصر، أنه يتعين العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية .

كما أكدت مصر على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة.

وتعتزم مصر الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد.

