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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع "99 الحربي"

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع 99 الحربي
وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع 99 الحربي
كريم الخطيب

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

يأتي ذلك استمراراً لسلسلة الجولات الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع. 

وتواجد الوزير بشركة حلوان للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل، وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الزيارة المفاجئة، بالاطمئنان على الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق، وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي، ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقام وزير الإنتاج الحربي، بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها  العسكرية من الذخائر الثقيلة.

وخلال الجولة، تابع الوزير مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج. 

ووجه الوزير بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

الاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية

الجدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية، إلى جانب دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة، تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز، ومنظماتها، وأدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم و الشنابر)، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات  القومية و التنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

القوات المسلحة الأمن الصناعي الجولات الميدانية الإنتاج الحربي مصنع 99 الحربي التوجيهات الوزارية

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