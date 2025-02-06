بكري: يجب اتحاد الدول العربية لإجهاض المخطط الصهيوني من المنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا أمام جريمة ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من عمليات القتل والتدمير، ومحاولات تهجير سكان قطاع غزة، تجاه مصر والأردن، مشيرا إلى أن شعار إسرائيل من النيل للفرات تسعى لتحقيقه من خلال هذا المخطط.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل ستستمر في تنفيذ مخططها الإجرامي، مؤكدا أن الدولة اليهودية التي يزعم نتنياهو إقامتها لا تقي عربيا أو مسلما أو مسيحيا، ولكنها دولة يهودية فقط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه يجب الإتحاد والإصطفاف من الدول العربية لإجهاض المخطط الصهيوني من المنطقة.



