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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 معلومات مهمة عن إجراءات التصويت بانتخابات بيطري القاهرة والجيزة غدا

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

أكدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابتي الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبد العزيز محمد محمد الجوهري، أن الانتخابات التي يتم التصويت فيها غدا الجمعة، تجرى بنزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، مشددة على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

انتخابات البيطريين بالقاهرة والجيزة 

وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، أن عملية التصويت بانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين، تجري غدا الجمعة 7 فبراير 2025 من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وأشارت النقابة العامة إلى أنه وتيسيراً على الجمعية العمومية لنقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين، تنشر اللجنة المشرفة على الانتخابات أماكن اللجان الانتخابية بأرقام القيد بكل لجنة، والتي جاءت كالتالي:

1 - لجان نقابة القاهرة الفرعية:

  • لجنة رقم (1) من رقم القيد 3 إلى 29986 بالدور الأرضي.
  • لجنة رقم (2) من رقم القيد: 30018 إلى 59989 بالدور الأول علوي.
  • لجنة رقم (3) من رقم القيد 60067 إلى 90162 بالدور الأول علوي.

2 - نقابة الجيزة الفرعية:

  • لجنة رقم (4) من رقم القيد 43 إلى 45991 بالدور الأرضي.
  • لجنة رقم (5) من رقم القيد 46007 إلى 90160 بالدور الأول علوي.

ودعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، كافة الأعضاء للمشاركة الفعالة في التصويت، متمنية التوفيق للجميع بما ينعكس لصالح مهنة الطب البيطري.

فيما جاءت أسماء المرشحين في انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين على مقاعد رئيس نقابة وأعضاء (فوق وتحت 15 سنة)، كالتالي:

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