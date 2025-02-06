محمد صلاح يضيف الهدف الثاني في مرمى توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى توتنهام لتصبح النتيجة 2-0، على ملعب "أنفيلد"، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي.

وسجل محمد صلاح الهدف في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

انتهى الشوط الأول من مواجهة فريق ليفربول وضيفه توتنهام بتقدم الريدز بنتيجة 1-0، على ملعب "أنفيلد"، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي.

وسجل كودي جاكبو هدف ليفربول بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح في الدقيقة 33 نمن انطلاق المباراة.

ويواجه ليفربول ضيفه توتنهام، على ملعب "أنفيلد"، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي، حيث يقود النجم المصري محمد صلاح التشكيل الأساسي لفريقه في هذه المواجهة المرتقبة.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون، كونور برادلي.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كيرتس جونز، رايان جرافينبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح.

تشكيل توتنهام ضد ليفربول

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: جراي، دانسو، بين دافيز، جيد سبينس.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، إيف بيسوما، بابي سار.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشارليسون.