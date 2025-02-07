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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة نيسان Navara الجديدة

نيسان
نيسان
أحمد عبد القوى

تعتبر نيسان Navara الجديدة واحدة من أقوى سيارات البيك أب، حيث تم تصميمها لتلبية احتياجات العمل والاستخدامات المتنوعة. 

تتميز السيارة بمحرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر، يوفر قدرة تصل إلى 187 حصانًا وعزم دوران 450 نيوتن متر في طرازات الكابينة المزدوجة. أما الكابينة الفردية فتقدم قدرة 161 حصانًا وعزم 403 نيوتن متر، مما يضمن أداءً قويًا في مختلف الظروف.

تظهر قوة Navara العملية من خلال حمولة تصل إلى 1182 كجم للكابينة الفردية و1030 كجم للكابينة المزدوجة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات التجارية. 

الهيكل الفولاذي المعزز يوفر متانة عالية وقدرة على مواجهة الطرق الوعرة.

تتميز السيارة أيضًا بأنظمة أمان متطورة، حيث تحتوي على سبع وسائد هوائية تشمل وسائد مزدوجة وجانبية. كما تتضمن أنظمة فرامل متقدمة، مثل نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD).

تضمن تقنيات الأمان المتطورة ثبات Navara وأداءً متميزًا على الطرق السريعة والوعرة، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للمستهلكين الباحثين عن القوة والموثوقية.

نيسان سيارة محرك

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