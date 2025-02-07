بعد تصريحات ترامب عن غزة .. روبيو يخطط لأول زيارة إلى الشرق الأوسط

يخطط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لزيارة منطقة الشرق الأوسط في منتصف شهر فبراير الجاري، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن عدة مصادر.

وستكون هذه أول رحلة يقوم بها روبيو إلى المنطقة منذ توليه منصبه، وتأتي وسط ضجة كبيرة حول خطة الرئيس دونالد ترامب "للسيطرة على غزة" في الشرق الأوسط، بحسب "أكسيوس".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر أخرى، لم يكشف عنها، أن روبيو يخطط للسفر إلى المنطقة بعد مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يبدأ في 14 فبراير.

ومن المتوقع أن يشارك روبيو في المؤتمر، وسيزور بعدها، بحسب المصادر، عدة دول في المنطقة، وليس من الواضح بعد ما إذا كان روبيو سيزور الضفة الغربية ويلتقي بقيادة السلطة الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني إن وزارة الخارجية أبلغت مسؤولين فلسطينيين أن روبيو سيزور السلطة الفلسطينية أيضا إذا سافر إلى إسرائيل.

وبحسب ما نقله "أكسيوس" عن مصادر، "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى واشنطن يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع روبيو ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب".

وستجرى محادثات الصفدي قبل لقاء الملك عبد الله مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية المصري إلى واشنطن العاصمة يوم الاثنين، بحسب مصدر مطلع.

ويقول "أكسيوس"، إنه "بينما أشاد القادة الإسرائيليون بالخطة وبدأوا في اتخاذ خطوات للتحضير لتنفيذها، أعربت مصر والأردن والسعودية ودول أخرى في المنطقة عن معارضتها الشديدة لها".

وكشف الموقع عن حصوله على نسخة من "رسالة مشتركة أرسلها 5 وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير إلى روبيو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وطالبوا بإشراك الفلسطينيين في عملية إعادة الإعمار".