نور الدمرداش ومحسن سرحان.. ذكرى مشتركة لرحيل نجوم زمن الفن الجميل

يشترك الفنان نور الدمرداش ومحسن سرحان في تاريخ وفاتهما يوم 7 فبراير، بعدما قدما تاريخا كبيرا للسينما المصرية.

رحل الفنان نور الدمرداش عام 1994، أثناء تصويره مسلسل (السقوط في بئر سبع)؛ إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمر 68 عاما.

أما الفنان محسن سرحان فتوفي عام 1993 بفارق عام واحد عن زميله نور الدمرداش، شعر بألم في بطنه بعد عودته من العمرة، وتوفي خلال ساعات عن عمر يناهز 79 عاما.

مشوار نور الدمرداش

لقب الراحل نور الدمرداش بملك الفيديو، بعد تقديمه العديد من الأعمال الدرامية الكبيرة، التي بدأت على خشبة المسرح، ثم انتقل للسينما، وشارك بالعديد من الأعمال ذات الطابع الكوميدي.

الفنان نور الدمرداش كان زوجًا للفنانة كريمة مختار، وأنجب منها 4 أبناء، هم: المهندس شريف، والمخرج أحمد الدمرداش، والإعلامي معتز الدمرداش، وهبة الدمرداش.

مشوار محسن سرحان

قدم محسن سرحان العديد من الأعمال السينمائية أبرزها شاطئ الغرام، توحة، سمارة، تحيا الستات، المتشردة، شاطئ الغرام، نافذة على الجنة,،من القاتل، الغريب، عفريت سمارة، ابن الحلال.

كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية، من أبرزها: حكايات هو وهي، جمال الدين الأفغاني، ألف ليلة وليلة، سباق الثعالب، طائر البحر، الفراشة.