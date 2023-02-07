ذكرى وفاة المخرج نور الدمرداش| زوجته فنانة شهيرة.. وتوفي خلال تصوير مسلسل

يوافق اليوم، ذكرى وفاة المخرج نور الدمرداش، الذي رحل عن عالمنا 7 فبراير عام 1994 عن عمر ناهز الـ68 عامًا، فهو من مواليد 12 فبراير 1925.

بدايته كانت في المسرح ثم السينما، وشارك في العديد من الأعمال سواء بالتمثيل أو الإخراج، من أهمها (صغيرة على الحب، البقية تأتي، دقات على بابي)، وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فله العديد من الأعمال منها (رفاعة الطهطاوي، لا يا ابنتي العزيزة، هارب من الأيام).

- شغل نور الدمرداش ، أكثر من منصب فنى، ومن بينها مراقب عام التمثيليات ومراقب عام البرامج الفنية ثم رئيساً للقناة الأولى، وكان آخر مناصبه هو نائب رئيس التليفزيون.

لقب نور الدمرداش ، بـ ملك الفيديو، بعد تقديمه العديد من الأعمال الدرامية الكبيرة، وبدأ بالمسرح أولا ثم السينما، وشارك بالعديد من الاعمال التمثيلية ذات الطابع الكوميدى.

نور الدمرداش كان زوجًا للفنانة كريمة مختار، وأنجب منها 4 أبناء، هم: المهندس شريف، والمخرج الدمرداش أحمد، والإعلامي معتز الدمرداش، وابنة تدعى: هبة.

وفاته

توفي نور الدمرداش في أثناء تصويره مسلسل (السقوط في بئر سبع)؛ إثر أزمة قلبية حادة.