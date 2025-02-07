وكيل لاعبين: الزمالك فاوضنا لضم مدافع شاختار.. ولم يحدث تواصل بشأن النوراني

تحدث التونسي أحمد نومه وكيل اللاعبين، حقيقة التفاوض مع اللاعب معتز النوراني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعام 2025.

وقال أحمد نومه في مداخلة هاتفية عبر ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"الزمالك لم يتواصل معنا بشكل رسمي بشأن التعاقد مع اللاعب معتز النوراني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف وكيل اللاعبين:"كان هناك استفسار من الزمالك بشأن التعاقد مع اللاعب علاء غرام مدافع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني لضمه هذا الشهر".

واختتم حديثه قائلًا:"النادي الأوكراني رفض التفريط في اللاعب هذا الشهر، لأنه يمتلك العديد من العروض الكبيرة بالدوريات الأوروبية الكبرى".