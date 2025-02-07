ترتيب هدافي الدوري الممتاز عقب مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي فوزا هاما وثمينا على نظيره بتروجت، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الخميس، لحساب مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انطلاق الجولة الـ 12 كالتالي

إمام عاشور لاعب الأهلي 7 أهداف

ناصر منسي لاعب الزمالك 6 أهداف

عمرو ناصر لاعب فاركو 6 أهداف

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز 5 أهداف

محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة 5 أهداف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس، لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى الجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري، اليوم الجمعة، الساعة السابعة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.