أول تعليق عراقي على قرار ترامب بشأن استيراد الكهرباء والغاز من إيران

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، نداء عاجلا إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا اصدر قرار بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

واشار رئيس وزراء العراق في تصريحات له الي أن الإدارة (الأميركية) السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات، مردفا بالقول إن "حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب".

وقال السوداني "العراق لديه رؤية واضحة في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح"، مؤكدا أنه "بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة".

ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.